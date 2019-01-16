США подтвердили гибель военнослужащих от рук смертника

Вашингтон подтвердил гибель военнослужащих армии США в результате теракта в сирийском городе Манбидж. Жертвами боевиков стали четыре бойца. Ещё трое получили ранения.
Всего атака боевиков унесла жизни 15 человек. Устройство сработало в непосредственной близости от ресторана, где могли находиться более 10 американцев, пишет Reuters. По данным турецкого телеканала NTV, диверсию устроил смертник, одетый в заминированный жилет.
«Исламское государство» (террористическая организация запрещена в России) признало факт нападения, но не взяло ответственность на себя.
Ранее News.ru сообщал о теракте в Кении. Атака на гостиничный комплекс Dusit Hotel закончилась гибелью 15 человек. В их числе граждане США и Великобритании.