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Трамп готов встретить Ким Чен Ына

Ким Чен Ын State Department/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ким Чен Ын

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп готов в любой момент встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Так американский лидер ответил на слова корейского глав государства, прозвучавшие в новогоднем поздравлении.

«Я тоже жду встречи с председателем Кимом, который прекрасно понимает, что Северная Корея обладает невероятным экономическим потенциалом», — написал Трамп в Twitter.

Ким Чен Ын в своём новогоднем поздравлении заявил, что готов в любое время встретиться с властями США и провести новый саммит, пишет РИА Новости.

Ким Чен Ын призвал американцев принять встречные меры для разоруживания на Корейском полуострове, о чём была договоренность лидеров двух стран на саммите летом 2018 года в Сингапуре.

Ранее News.ru сообщал, что председатель КНДР Ким Чен Ын назвал одним из главных приоритетов во внешней политике страны в 2019 году новую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Традиционное новогоднее обращение лидера КНДР к нации утром 1 января транслировало Центральное телевидение Кореи.


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