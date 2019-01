Трамп готов встретить Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп готов в любой момент встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Так американский лидер ответил на слова корейского глав государства, прозвучавшие в новогоднем поздравлении.

“Kim Jong Un says North Korea will not make or test nuclear weapons, or give them to others - & he is ready to meet President Trump anytime.” PBS News Hour. I also look forward to meeting with Chairman Kim who realizes so well that North Korea possesses great economic potential!