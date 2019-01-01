Ким Чен Ын готов в любое время встретиться с Трампом

https://news.ru/storage/news/94e0a1dcf4c3a70a4f6c5701dcdec770/cd01d67d-92d2-4421-9697-f092aec52e57_850.jpg Kevin Lim/The Straits Times/Global Look Press

Председатель КНДР Ким Чен Ын назвал одним из главных приоритетов во внешней политике страны в 2019 году новую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Традиционное новогоднее обращение лидера КНДР к нации утром 1 января транслировало Центральное телевидение Кореи.

В ходе получасового выступления Ким Чен Ын заявил, что «готов встретиться с Трампом в любое время», для продолжения диалога Пхеньяна и Вашингтона, целью которого является установление мира на Корейском полуострове, передаёт ТАСС.

При этом, Ким Чен Ын предупредил, что курс КНДР может быть пересмотрен, если Вашингтон будет слишком долго испытывать терпение Пхеньяна. В частности, он призвал США принять встречные меры для денуклеаризации на Корейском полуострове, сообщает РИА Новости.

Также Ким Чен Ын призвал прекратить совместные учения Вашингтона и Сеула, «чтобы превратить Корейский полуостров в зону мира».

Кроме этого, глава КНДР назвал развитие экономики приоритетным направлением для страны в 2019 году. Ким Чен Ын в частности подчеркнул необходимость значительно увеличить производство продукции в сфере энергетики, машиностроения и сельского хозяйства.

Как сообщал News.ru, ранее Ким Чен Ын написал письмо главе Южной Кореи Мун Чжэ Ину. Из текста следует, что он предложил своему коллеге в следующем году проводить больше совместных саммитов. Это, по мнению лидера КНДР, поможет скорее достичь цели по денуклеаризации. В начале декабря президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает лично пообщаться со своим северокорейским коллегой в январе или феврале 2019 года.