Ким Чен Ын предложил главе Южной Кореи «чаще встречаться»

https://news.ru/storage/news/15e9d7878fc89b6ab3ae688ff2fdde99/71784de7-2fe3-44e9-99e8-233c260d34a6_850.jpg Pyeongyang Press Corps/Global Look Press

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын

Председатель Северной Кореи Ким Чен Ын написал письмо главе Южной Кореи Мун Чжэ Ину. Из текста следует, что он предложил своему коллеге в следующем году проводить больше совместных саммитов. Это, по мнению лидера КНДР, поможет скорее достичь цели по денуклеаризации.

Он также выразил сожаление, что в этом году он так и не посетил Сеул. Соответствующей договоренности стороны достигли на их последнем, третьем саммите в Пхеньяне в сентябре. В будущем, заверил Ким Чен Ын, он обязательно приедет с визитом в столицу Южной Кореи, сообщает Reuters.

Ранее Ким Чен Ын направил благодарственное письмо Дональду Трампу, в котором выразил надежду на новую встречу.

Северокорейский лидер прислал письмо в Белый дом. Американский президент опубликовал его в своем Twitter. В письме Ким Чен Ын благодарит Трампа за шаги с его стороны, которые призваны улучшить отношения между КНДР и США.