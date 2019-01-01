Трамп заверил Болсонару в поддержке со стороны США

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп поздравил с инаугурацией своего бразильского коллегу Жаира Болсонару. Политик заверил главу страны в поддержке со стороны Соединённых Штатов.

Congratulations to President @JairBolsonaro who just made a great inauguration speech - the U.S.A. is with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2019 г.

Ранее News.ru писал, что победитель президентских выборов в Бразилии Жаир Болсонару официально вступил в должность лидера государства. Политик принёс присягу на специальном заседании нижней палаты парламента.