Трамп заверил Болсонару в поддержке со стороны США

Президент США Дональд Трамп поздравил с инаугурацией своего бразильского коллегу Жаира Болсонару. Политик заверил главу страны в поддержке со стороны Соединённых Штатов.
Congratulations to President @JairBolsonaro who just made a great inauguration speech - the U.S.A. is with you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2019 г.
Ранее News.ru писал, что победитель президентских выборов в Бразилии Жаир Болсонару официально вступил в должность лидера государства. Политик принёс присягу на специальном заседании нижней палаты парламента.