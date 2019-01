Трамп заверил Болсонару в поддержке со стороны США

Президент США Дональд Трамп поздравил с инаугурацией своего бразильского коллегу Жаира Болсонару. Политик заверил главу страны в поддержке со стороны Соединённых Штатов.

Congratulations to President @JairBolsonaro who just made a great inauguration speech - the U.S.A. is with you!