Болсонару вступил в должность президента Бразилии

Победитель президентских выборов в Бразилии Жаир Болсонару официально вступил в должность главы государства. Политик принёс присягу на специальном заседании нижней палаты парламента.
В здание конгресса страны Болсонару прибыл в открытом автомобиле вместе с супругой и в сопровождении большого кортежа. В районе площади министерств были приняты усиленные меры безопасности, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что избранный лидер Бразилии подтвердил планы о переносе посольства своей страны в Израиле. Сотрудники дипмиссии переедут из Тель-Авива в Иерусалим.