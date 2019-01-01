Болсонару вступил в должность президента Бразилии

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Победитель президентских выборов в Бразилии Жаир Болсонару официально вступил в должность главы государства. Политик принёс присягу на специальном заседании нижней палаты парламента.

В здание конгресса страны Болсонару прибыл в открытом автомобиле вместе с супругой и в сопровождении большого кортежа. В районе площади министерств были приняты усиленные меры безопасности, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что избранный лидер Бразилии подтвердил планы о переносе посольства своей страны в Израиле. Сотрудники дипмиссии переедут из Тель-Авива в Иерусалим.