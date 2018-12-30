Бразилия перенесёт посольство из Тель-Авива в Иерусалим

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Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару

Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару подтвердил планы о переносе посольства своей страны в Израиле. Сотрудники дипмиссии переедут из Тель-Авива в Иерусалим.

Болсонару заявил, что перевод дипломатов южноамериканской страны в Иерусалим — вопрос времени.

«Болсонару сказал мне, что вопрос заключается не в том, будет ли посольство Бразилии перенесено в Иерусалим, а в том, когда это произойдет», — сообщил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с еврейской общиной в Рио-де-Жанейро после беседы с лидером Бразилии.

28 декабря Нетаньяху приехал в Бразилию и провёл с избранным главой Бразилии двустороннюю встречу. Главной темой на переговорах стал перенос посольства южноамериканской республики в Иерусалим — Болсонару заявлял об этом в своей предвыборной кампании. Однако официальных сообщений на эту тему не было.

Если бразильское посольство переедет в Иерусалим, то Бразилия присоединится к США и Гватемале, которые первыми разместили свои дипмиссии в Иерусалиме, несмотря на неурегулированный статус города и претензии палестинцев на его восточные районы. Вопрос о переезде дипломатов рассматривает также Австралия.

Ранее News.ru писал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не приглашён на инаугурацию избранного президента Бразилии Жаира Болсонару, которая состоится 1 января.