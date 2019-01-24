США потребовали от России соблюдения ДРСМД

https://news.ru/storage/news/e749003cd8180bd28fe992b7168ce8b3/323e0d00-1ad0-4dc7-b54b-3fa9182b9948_850.jpg U.S. Navy/Global Look Press/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки требуют от России соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Соответствующее послание передано лично в руки заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову, заявила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон. По её словам, письмо было передано в ходе переговоров по ситуации вокруг ДРСМД, которые состоялись 15 января в Женеве.

Ранее Соединённые Штаты Америки предложили России провести переговоры по контролю над вооружениями. Обсуждение этой темы может состояться в Пекине на полях встречи «ядерной пятёрки», сообщает пресс-служба Госдепартамента. В Пекине мероприятие пройдёт в среду, 30 января. Россия, Китай, США, Великобритания и Франция обсудят вопросы ядерного разоружения, нераспространения и использования ядерных технологий в мирных целях, писал News.ru.