https://static.news.ru/photo/ac5d1f8a-a32c-11e9-898a-fa163e074e61_1024.jpg Ника Гварамия Фото: OSCE Parliamentary Assembly/Wikimedia Commons

Совладелица грузинского телеканала «Рустави 2» Нино Нижарадзе выступила за увольнение генерального директора ТК Николоза Гварамии.

Акционер была возмущена реакцией Гварамии на решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Грузии. Вопрос об увольнении гендиректора будет поднят перед оставльными акционерами и совладельцами телекомпании на ближайшем совете, сообщил адвокат Нижарадзе Георгий Кавлашвили.

Последнее заявление неприемлемо для журналисткой деятельности и выходит за все рамки...это дискредитирует "Рустави 2" и вызывает потерю доверия и уважения к телеканалу, — сказал Кавлашвили.

Генеральный директор канала «Рустави 2» пообещал мочиться в грузинские напитки, которые вывозят в Россию, чтобы отомстить грузинским непатриотичным производителям. Гварамия призвал производителей отправлять свою продукцию на Украину.

Российский и грузинский журналист Отар Кушанашвили завил News.ru, что не считает главу «Рустави 2» грузином после его заявления, назвав его ничтожеством. Кушанашвили отметил, что Грузия, на самом деле, светлая, добрая, бедная, но щедрая.