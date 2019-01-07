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Саудовская девушка отреклась от ислама и попросила убежища

Pascal Deloche/Godong/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Гражданка Саудовской Аравии Мохаммед Алькунун забаррикадировалась в отеле Бангкока, после того как публично отказалась от ислама.

18-летняя девушка просит убежища в Австралии. Она утверждает, что скрывается от родственников, которые хотят её убить за отрезанные волосы.

Девушке удалось сбежать из дома, пока её родные отдыхали в Кувейте. Она планировала улететь в Австралию, но во время пересадки в аэропорту Бангкока у нее забрали паспорт в саудовском посольстве.

Девушка опубликовала обращение к комиссару ООН по делам беженцев в своём аккаунте в Twitter.

Алькунун просит «получить возможность жить и учиться, как ей хочется».

Тайская полиция заявила, что не собирается никуда отправлять саудовскую девушку против ее воли, и ведет с ней переговоры через дверь в комнате отеля. Алькунун отвечает, что будет говорить только с представителями ООН.

Иртидад— вероотступничество из ислама, один из самых больших грехов в нём. Женщины-вероотступницы должны либо содержаться под арестом и принуждаться к принятию ислама, либо быть казнены. Перед казнью вероотступнику предлагают вернуться в ислам, и в случае возвращения этот человек освобождается из заключения. В случае отказа ему даётся три дня на обдумывание решения и покаяние.

Саудовская Аравия попала в топ-10 наиболее опасных для женщин стран. Авторы рейтинга отметили высокий уровень дискриминации женщин в королевстве, связанный с культурными и религиозными традициями.

Как сообщал News.ru, суды Саудовской Аравии обязали уведомлять женщин о том, что их брак расторгнут. Принять соответствующие меры заставили многочисленные жалобы на так называемые тайные разводы. Речь идёт о случаях, когда суды расторгали браки по инициативе мужчин, которые не считали нужным ставить в известность жён о своих намерениях.


#религия #ислам #Бангкок
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