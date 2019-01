Саудовская девушка отреклась от ислама и попросила убежища

Гражданка Саудовской Аравии Мохаммед Алькунун забаррикадировалась в отеле Бангкока, после того как публично отказалась от ислама.

18-летняя девушка просит убежища в Австралии. Она утверждает, что скрывается от родственников, которые хотят её убить за отрезанные волосы.

Девушке удалось сбежать из дома, пока её родные отдыхали в Кувейте. Она планировала улететь в Австралию, но во время пересадки в аэропорту Бангкока у нее забрали паспорт в саудовском посольстве.

Девушка опубликовала обращение к комиссару ООН по делам беженцев в своём аккаунте в Twitter.

Алькунун просит «получить возможность жить и учиться, как ей хочется».

I wil still here until UN helps me https://t.co/HUFiSodcFC