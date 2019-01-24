Пять человек погибли при захвате банка в США

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В американском городе Себринг (штат Флорида) мужчина взял в заложники, а затем застрелил пятерых человек в одном из местных банков.

Злоумышленник сам вызвал полицию и заявил о том, что совершил массовое убийство. Прибывшие на место бойцы спецназа не смогли уговорить его сдаться, штурмовали здание и взяли подозреваемого живым. Вскоре полиция установила его личность — 21-летний местный житель Зивен Ксавьер. Мотивы его поступка сейчас выясняются, сообщает CNN. В соцсетях уже появилось фото предполагаемого преступника.