Пять человек погибли при захвате банка в США

В американском городе Себринг (штат Флорида) мужчина взял в заложники, а затем застрелил пятерых человек в одном из местных банков.

Злоумышленник сам вызвал полицию и заявил о том, что совершил массовое убийство. Прибывшие на место бойцы спецназа не смогли уговорить его сдаться, штурмовали здание и взяли подозреваемого живым. Вскоре полиция установила его личность — 21-летний местный житель Зивен Ксавьер. Мотивы его поступка сейчас выясняются, сообщает CNN. В соцсетях уже появилось фото предполагаемого преступника.

This guy just killed 5 people at a bank in Florida. I’m sure The Wall would’ve prevented this. pic.twitter.com/oQDYoWxXoe