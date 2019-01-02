Президент Бразилии Болсонару поблагодарил Трампа

Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил благодарность своему американскому коллеге Дональду Трампу за поддержку.
«Президент Трамп, я по-настоящему ценю ваши слова поддержки. Вместе, с божьей помощью, мы добьёмся процветания и прогресса для наших народов», — написал он на своей странице в Twitter.
Dear Mr. President @realDonalTrump, I truly appreciate your words of encouragement. Together, under God’s protection, we shall bring prosperity and progress to our people! https://t.co/dplAFNJGdA— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 1 января 2019 г.
До этого Трамп поздравил Болсонару с официальным вступлением в должность главы государства и заявил, что США поддерживают его.
Ранее News.ru сообщал, что победитель президентских выборов в Бразилии Жаир Болсонару официально вступил в должность главы государства. Политик принёс присягу на специальном заседании нижней палаты парламента.