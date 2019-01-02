Президент Бразилии Болсонару поблагодарил Трампа

https://news.ru/storage/news/f337235f0e083ed4ef1f31b70ddd25fa/bcf2d65f-fd82-4ce3-be29-363a592efcf1_850.jpg O Globo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жаир Болсонару

Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил благодарность своему американскому коллеге Дональду Трампу за поддержку.

«Президент Трамп, я по-настоящему ценю ваши слова поддержки. Вместе, с божьей помощью, мы добьёмся процветания и прогресса для наших народов», — написал он на своей странице в Twitter.

Dear Mr. President @realDonalTrump, I truly appreciate your words of encouragement. Together, under God’s protection, we shall bring prosperity and progress to our people! https://t.co/dplAFNJGdA — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 1 января 2019 г.

До этого Трамп поздравил Болсонару с официальным вступлением в должность главы государства и заявил, что США поддерживают его.

Ранее News.ru сообщал, что победитель президентских выборов в Бразилии Жаир Болсонару официально вступил в должность главы государства. Политик принёс присягу на специальном заседании нижней палаты парламента.