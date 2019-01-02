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Президент Бразилии Болсонару поблагодарил Трампа

Жаир Болсонару O Globo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жаир Болсонару

в мире [ версия для печати ]

Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил благодарность своему американскому коллеге Дональду Трампу за поддержку.

«Президент Трамп, я по-настоящему ценю ваши слова поддержки. Вместе, с божьей помощью, мы добьёмся процветания и прогресса для наших народов», — написал он на своей странице в Twitter.

До этого Трамп поздравил Болсонару с официальным вступлением в должность главы государства и заявил, что США поддерживают его.

Ранее News.ru сообщал, что победитель президентских выборов в Бразилии Жаир Болсонару официально вступил в должность главы государства. Политик принёс присягу на специальном заседании нижней палаты парламента.


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