Премьер-министр Пакистана Имран Хан и президент США Дональд Трамп во время встречи, июль 2019-го Фото: White House/Global Look Press

Глава правительства Пакистана Имран Хан призвал президента США Дональда Трампа помочь в разрешении спора с Индией по поводу штата Джамму и Кашмир и предотвратить региональный кризис.

Премьер напомнил, что американский лидер ранее сам вызвался на роль посредника в урегулировании ситуации.

Сейчас самое время сделать это, — написал Хан в Twitter.

Он пояснил, что ситуация в штате на линии контроля между Пакистаном и Индией ухудшается из-за агрессивных действий последней.

Ранее News.ru писал, что Исламабад обвинил индийских военных в применении кассетных боеприпасов против мирных жителей. Те назвали обвинения ложью и подчеркнули, что подобные боеприпасы использовались только в отношении военных целей и в качестве ответа на действия террористов.

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