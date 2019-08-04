https://static.news.ru/photo/a22147d8-b6bb-11e9-bcfd-fa163e074e61_660.jpg Премьер-министр Пакистана Имран Хан и президент США Дональд Трамп во время встречи, июль 2019-го Фото: White House/Global Look Press

Глава правительства Пакистана Имран Хан призвал президента США Дональда Трампа помочь в разрешении спора с Индией по поводу штата Джамму и Кашмир и предотвратить региональный кризис.

Премьер напомнил, что американский лидер ранее сам вызвался на роль посредника в урегулировании ситуации.

Сейчас самое время сделать это, — написал Хан в Twitter.

Он пояснил, что ситуация в штате на линии контроля между Пакистаном и Индией ухудшается из-за агрессивных действий последней.

President Trump offered to mediate on Kashmir. This is the time to do so as situation deteriorates there and along the LOC with new aggressive actions being taken by Indian occupation forces. This has the potential to blow up into a regional crisis. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) 4 августа 2019 г.

Ранее News.ru писал, что Исламабад обвинил индийских военных в применении кассетных боеприпасов против мирных жителей. Те назвали обвинения ложью и подчеркнули, что подобные боеприпасы использовались только в отношении военных целей и в качестве ответа на действия террористов.