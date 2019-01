Постпред Великобритании при ООН похвасталась русской шапкой

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс продемонстрировала меховую русскую шапку, которую она носит в сильные морозы.

Пресс-служба ООН опубликовала фотографии с недавних заседаний Совета безопасности. На одной из них британский представитель показывает постоянному представителю России в Совбезе Василию Небензе меховую шапку.

Swapping survival tips for the New York winter with the Russian Ambassador last week. My hat is indeed Russian & was much admired by Foreign Minister Lavrov when I was last in Moscow.



Great shot @UN_Photo.



Today #UNSC discusses the impact of climate change on global security. pic.twitter.com/H9b5BR4EE2