Постпред Великобритании при ООН похвасталась русской шапкой

https://news.ru/storage/news/2768a85273e48bd09e2b981c5893cb4e/4c44791e-f406-416c-9fa0-e5a3eda235aa_850.jpg Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Карен Пирс

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс продемонстрировала меховую русскую шапку, которую она носит в сильные морозы.

Пресс-служба ООН опубликовала фотографии с недавних заседаний Совета безопасности. На одной из них британский представитель показывает постоянному представителю России в Совбезе Василию Небензе меховую шапку.

«Обмен советами по выживанию зимой в Нью-Йорке с российским послом на прошлой неделе», — объяснила Пирс происходящее на фото в Twitter.

Swapping survival tips for the New York winter with the Russian Ambassador last week. My hat is indeed Russian & was much admired by Foreign Minister Lavrov when I was last in Moscow.



Great shot @UN_Photo.



Today #UNSC discusses the impact of climate change on global security. pic.twitter.com/H9b5BR4EE2 — Karen Pierce (@KarenPierceUN) 25 января 2019 г.

Головной убор восхитил также министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Моя шапка действительно русская и вызвала восхищение министра иностранных дел Лаврова, когда я последний раз была в Москве», — добавила Пирс.

Как ранее писал News.ru, кандидат в президенты Украины попался на краже шапок в Давосе. Игорь Шевченко решил взять на память большое количество бесплатных шапок на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, однако едва не был арестован за кражу. Позже он признался, что совершил данную махинацию, чтобы привезти шапки своим друзьям.