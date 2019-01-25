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Постпред Великобритании при ООН похвасталась русской шапкой

Карен Пирс Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Карен Пирс

в мире [ версия для печати ]

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс продемонстрировала меховую русскую шапку, которую она носит в сильные морозы.

Пресс-служба ООН опубликовала фотографии с недавних заседаний Совета безопасности. На одной из них британский представитель показывает постоянному представителю России в Совбезе Василию Небензе меховую шапку.

«Обмен советами по выживанию зимой в Нью-Йорке с российским послом на прошлой неделе», — объяснила Пирс происходящее на фото в Twitter.

Головной убор восхитил также министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Моя шапка действительно русская и вызвала восхищение министра иностранных дел Лаврова, когда я последний раз была в Москве», — добавила Пирс.

Как ранее писал News.ru, кандидат в президенты Украины попался на краже шапок в Давосе. Игорь Шевченко решил взять на память большое количество бесплатных шапок на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, однако едва не был арестован за кражу. Позже он признался, что совершил данную махинацию, чтобы привезти шапки своим друзьям. 


#ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #оон #СергейЛавров #Небензя #КаренПирс
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