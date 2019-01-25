Постпред Великобритании при ООН похвасталась русской шапкой

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс продемонстрировала меховую русскую шапку, которую она носит в сильные морозы.
Пресс-служба ООН опубликовала фотографии с недавних заседаний Совета безопасности. На одной из них британский представитель показывает постоянному представителю России в Совбезе Василию Небензе меховую шапку.
«Обмен советами по выживанию зимой в Нью-Йорке с российским послом на прошлой неделе», — объяснила Пирс происходящее на фото в Twitter.
Swapping survival tips for the New York winter with the Russian Ambassador last week. My hat is indeed Russian & was much admired by Foreign Minister Lavrov when I was last in Moscow.— Karen Pierce (@KarenPierceUN) 25 января 2019 г.
Great shot @UN_Photo.
Today #UNSC discusses the impact of climate change on global security. pic.twitter.com/H9b5BR4EE2
Головной убор восхитил также министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
«Моя шапка действительно русская и вызвала восхищение министра иностранных дел Лаврова, когда я последний раз была в Москве», — добавила Пирс.
Как ранее писал News.ru, кандидат в президенты Украины попался на краже шапок в Давосе. Игорь Шевченко решил взять на память большое количество бесплатных шапок на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, однако едва не был арестован за кражу. Позже он признался, что совершил данную махинацию, чтобы привезти шапки своим друзьям.