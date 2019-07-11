https://static.news.ru/photo/0a793500-a110-11e9-81a1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look/Global Look Press

Заявление генерального директора телеканала «Рустави 2» Николоза Гварамии о готовности «помочиться в вино и боржоми, которые экспортируют в Россию», вызвало бурную реакцию среди пользователей грузинского сегмента социальных сетей.

Жители Грузии предположили, что сотрудники «Рустави 2» намеренно провоцируют скандалы, чтобы как можно сильнее ухудшить отношения Москвы и Тбилиси. Кроме того, пользователи обвинили Гварамию в том, что ему наплевать на собственных сограждан, которым важно экономическое сотрудничество с Россией.

С такими ораторами — врагов не надо. Заткните этому каналу рот! — предложила пользовательница Facebook.

Другие комментаторы также резко осудили канал «Рустави 2», подчеркнув, что «свобода слова — это не мат на всю страну», сообщает Sputnik Грузия.

При этом совладельцы и партнёры грузинского телеканала «Рустави 2» не поддержали одного из акционеров Нино Нижарадзе, которая потребовала отставки генерального директора Ники Гварамии за то, что он пообещал мочиться в грузинские напитки, которые вывозят в Россию, чтобы отомстить местным «непатриотичным» производителям.

Ранее News.ru писал о том, что решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси из-за серии антироссийских провокаций вызвало восхищение пользователей грузинского сегмента социальных сетей. Грузины высоко оценили поступок российского лидера, назвав его мудрым человеком и сильным политиком, учитывая скандальную выходку журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, обматерившего Путина в прямом эфире.