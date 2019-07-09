Пользователи Сети в Грузии высказались о решении Путина по санкциям
Анна Воробьёва
07:05, 10 июля 2019 1 947
https://static.news.ru/photo/5ced0a2e-93e0-11e9-a05e-fa163e074e61_1024.jpgФото: Vladimir Valishvili/Russian Look
Решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси из-за серии антироссийских провокаций вызвало бурную реакцию среди пользователей грузинского сегмента социальных сетей.
Грузины высоко оценили поступок российского лидера, назвав его мудрым человеком и сильным политиком, учитывая скандальную выходку журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, обматерившего Путина в прямом эфире.
Понял человек, что Габуния — не Грузия, — отметила пользовательница Twitter.
Кроме того, жители Грузии обрадовались, что спланированная акция против России не удалась, и выразили уверенность в том, что Путин «не собирается начинать войну».
Господь сжалился над нами, и не будьте неблагодарными. Может, мир принесёт нам больше добра, — оставила комментарий другая подписчица.
7 июля журналист Георгий Гарбуния в своей авторской программе P.S на телеканале «Рустави 2» обматерил Путина. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили.