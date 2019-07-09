https://static.news.ru/photo/5ced0a2e-93e0-11e9-a05e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look

Решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси из-за серии антироссийских провокаций вызвало бурную реакцию среди пользователей грузинского сегмента социальных сетей.

Грузины высоко оценили поступок российского лидера, назвав его мудрым человеком и сильным политиком, учитывая скандальную выходку журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, обматерившего Путина в прямом эфире.

Понял человек, что Габуния — не Грузия, — отметила пользовательница Twitter.

"Понял человек, что Габуния — не Грузия"«Послал всех в нокаут»: грузины о решении Путина https://t.co/Y47Pr3YZ3L — Наталья Кузнецова-Годфри (@nataligebriel97) 9 июля 2019 г.

Кроме того, жители Грузии обрадовались, что спланированная акция против России не удалась, и выразили уверенность в том, что Путин «не собирается начинать войну».

Господь сжалился над нами, и не будьте неблагодарными. Может, мир принесёт нам больше добра, — оставила комментарий другая подписчица.

7 июля журналист Георгий Гарбуния в своей авторской программе P.S на телеканале «Рустави 2» обматерил Путина. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили.

Ранее News.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин высказался против того, чтобы возбуждать уголовное дело в отношении грузинского тележурналиста Георгия Габунии. Российский лидер также выступил против введения экономических санкций в отношении Грузии. Их инициируют в Госдуме.