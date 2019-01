Полицейские рассказали о найденном в Хитроу предмете

Лондонская полиция рассказала, что предмет, из-за которого был перекрыт второй терминал лондонского аэропорта Хитроу, не представляет угрозы. Сотрудники правоохранительных органов тщательно осмотрели подозрительный багаж.

Территория здания воздушной гавани, на которой работали службы, в ближайшее время будет снова открыта, написало ведомство в своём Twitter.

Assessment of luggage item by specialist officers now complete. Nothing untoward. Terminal 2 zone that was being looked at by police will be reopened shortly. Thank you for your patience @HeathrowAirport