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Немецкий правительственный самолёт сломался в Африке

Silvia Vogt/imago stock&people/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Спецборт, перевозивший по Африке министра по вопросам экономического сотрудничества Германии Герда Мюллера, не смог взлететь в Малави из-за технической неисправности.

Тем не менее Мюллер смог прибыть в столицу Замбии город Лусаку регулярным рейсом, сообщает его пресс-секретарь в Twitter. Там министр собирается провести запланированную встречу с президентом страны Эдгаром Лунгу.

По некоторым данным, у самолета отказал клапан в правом двигателе, сообщает Deutsche Welle. На приобретение запасной детали в Германии и ремонт потребуется два дня.

Ранее News.ru рассказывал о поломке самолёта с канцлером Ангелой Меркель на борту. 30 ноября вылетевший на саммит G20 борт номер один из-за технической неисправности был вынужден вернуться в Германию. Канцлеру ничего не оставалось, как отправиться в Аргентину регулярным рейсом. В Буэнос-Айрес она прибыла с опозданием 12 часов. Виновником ЧС Вооружённые силы ФРГ после своего расследования признали авиакомпанию Lufthansa. Она свою вину отрицает.


#германия #самолеты #африка
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