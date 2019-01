Немецкий правительственный самолёт сломался в Африке

Спецборт, перевозивший по Африке министра по вопросам экономического сотрудничества Германии Герда Мюллера, не смог взлететь в Малави из-за технической неисправности.

Тем не менее Мюллер смог прибыть в столицу Замбии город Лусаку регулярным рейсом, сообщает его пресс-секретарь в Twitter. Там министр собирается провести запланированную встречу с президентом страны Эдгаром Лунгу.

Bundesminister Gerd Müller muss die Regierungsmaschine in Lilongwe / Malawi wegen eines technischen Defekts verlassen. Zum Glück kann es gleich per Linie in #Sambias Hauptstadt Lusaka weitergehen. pic.twitter.com/elrO3jKNJg