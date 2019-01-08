Немецкий правительственный самолёт сломался в Африке

https://news.ru/storage/news/d254acb7775a659e42e17e00853ce9f3/4cd07fc7-b457-4318-b682-3d74e5155627_850.jpg Silvia Vogt/imago stock&people/Global Look Press

Спецборт, перевозивший по Африке министра по вопросам экономического сотрудничества Германии Герда Мюллера, не смог взлететь в Малави из-за технической неисправности.

Тем не менее Мюллер смог прибыть в столицу Замбии город Лусаку регулярным рейсом, сообщает его пресс-секретарь в Twitter. Там министр собирается провести запланированную встречу с президентом страны Эдгаром Лунгу.

Bundesminister Gerd Müller muss die Regierungsmaschine in Lilongwe / Malawi wegen eines technischen Defekts verlassen. Zum Glück kann es gleich per Linie in #Sambias Hauptstadt Lusaka weitergehen. pic.twitter.com/elrO3jKNJg — Olaf Deutschbein (@Deutschbein2) 7 января 2019 г.

По некоторым данным, у самолета отказал клапан в правом двигателе, сообщает Deutsche Welle. На приобретение запасной детали в Германии и ремонт потребуется два дня.

Ранее News.ru рассказывал о поломке самолёта с канцлером Ангелой Меркель на борту. 30 ноября вылетевший на саммит G20 борт номер один из-за технической неисправности был вынужден вернуться в Германию. Канцлеру ничего не оставалось, как отправиться в Аргентину регулярным рейсом. В Буэнос-Айрес она прибыла с опозданием 12 часов. Виновником ЧС Вооружённые силы ФРГ после своего расследования признали авиакомпанию Lufthansa. Она свою вину отрицает.