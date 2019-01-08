Немецкий правительственный самолёт сломался в Африке

Спецборт, перевозивший по Африке министра по вопросам экономического сотрудничества Германии Герда Мюллера, не смог взлететь в Малави из-за технической неисправности.
Тем не менее Мюллер смог прибыть в столицу Замбии город Лусаку регулярным рейсом, сообщает его пресс-секретарь в Twitter. Там министр собирается провести запланированную встречу с президентом страны Эдгаром Лунгу.
Bundesminister Gerd Müller muss die Regierungsmaschine in Lilongwe / Malawi wegen eines technischen Defekts verlassen. Zum Glück kann es gleich per Linie in #Sambias Hauptstadt Lusaka weitergehen. pic.twitter.com/elrO3jKNJg— Olaf Deutschbein (@Deutschbein2) 7 января 2019 г.
По некоторым данным, у самолета отказал клапан в правом двигателе, сообщает Deutsche Welle. На приобретение запасной детали в Германии и ремонт потребуется два дня.
Ранее News.ru рассказывал о поломке самолёта с канцлером Ангелой Меркель на борту. 30 ноября вылетевший на саммит G20 борт номер один из-за технической неисправности был вынужден вернуться в Германию. Канцлеру ничего не оставалось, как отправиться в Аргентину регулярным рейсом. В Буэнос-Айрес она прибыла с опозданием 12 часов. Виновником ЧС Вооружённые силы ФРГ после своего расследования признали авиакомпанию Lufthansa. Она свою вину отрицает.