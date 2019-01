Названа дата строительства стены на границе с Мексикой

В Белом доме назвали дату начала строительства стены на границе США и Мексики. Работы по возведению сооружения начнутся через три недели.

In 21 days President @realDonaldTrump is moving forward building the wall with or without the Democrats. The only outstanding question is whether the Democrats want something or nothing https://t.co/dMaDfBOIuT