Названа дата строительства стены на границе с Мексикой

https://news.ru/storage/news/734cf2fa3b6d978f0edeffbae7b93a77/1f0d2534-739c-41e5-a234-81d959166251_850.jpg hris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

В Белом доме назвали дату начала строительства стены на границе США и Мексики. Работы по возведению сооружения начнутся через три недели.

«Через 21 день президент Трамп приступит к строительству стены, с демократами или без них. Единственный нерешённый вопрос — хотят они чего-то или нет», — написала в своём микроблоге в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

In 21 days President @realDonaldTrump is moving forward building the wall with or without the Democrats. The only outstanding question is whether the Democrats want something or nothing https://t.co/dMaDfBOIuT — Sarah Sanders (@PressSec) 26 января 2019 г.

Как писал News.ru, сегодня Дональд Трамп подписал законопроект о прекращении шатдауна, который длился рекордные 35 дней. Согласно документу, работа всех министерств и ведомств, которые больше месяца оставались без бюджета, будет восстановлена до 15 февраля. Статьи о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой в законопроекте по-прежнему нет. Президент США требовал от Конгресса обеспечить финансирование этого масштабного проекта, однако сенаторы-демократы наотрез отказались выделять средства. В итоге с полуночи 22 декабря 2018 года почти все правительственные структуры США прекратили работу. Без бюджета остались, в частности, Госдепартамент, Минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта и некоторые другие ведомства.