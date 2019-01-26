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Названа дата строительства стены на границе с Мексикой

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс hris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

в мире [ версия для печати ]

В Белом доме назвали дату начала строительства стены на границе США и Мексики. Работы по возведению сооружения начнутся через три недели.

«Через 21 день президент Трамп приступит к строительству стены, с демократами или без них. Единственный нерешённый вопрос — хотят они чего-то или нет», — написала в своём микроблоге в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Как писал News.ru, сегодня Дональд Трамп подписал законопроект о прекращении шатдауна, который длился рекордные 35 дней. Согласно документу, работа всех министерств и ведомств, которые больше месяца оставались без бюджета, будет восстановлена до 15 февраля. Статьи о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой в законопроекте по-прежнему нет. Президент США требовал от Конгресса обеспечить финансирование этого масштабного проекта, однако сенаторы-демократы наотрез отказались выделять средства. В итоге с полуночи 22 декабря 2018 года почти все правительственные структуры США  прекратили работу. Без бюджета остались, в частности, Госдепартамент, Минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта и некоторые другие ведомства. 


#дональдтрамп #сша #МЕКСИКА #стена
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