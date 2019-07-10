https://static.news.ru/photo/d7dd1e82-a307-11e9-902b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь испытала неожиданный приступ дрожи. Её затрясло во время официальной встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Позднее кабмин ФРГ сообщил, что встреча с премьером Ринне проходит в плановом режиме, канцлеру лучше, а её здоровью ничего не угрожает.

Видео внезапного приступа Меркель опубликовано в Twitter. Жители Германии беспокоятся за канцлера и отмечают, что на самом деле врачи скрывают настоящий диагноз, потому как таких случайностей не бывает.

Меркель может действительно стоит серьёзно проверить своё здоровье, это не похоже на слабость, — написал в Twitter пользователь Basti.

#Merkel zittert ein drittes Mal heute beim Empfang des Ministerpräsidenten Antti Rinne. Vielleicht sollte sie sich wirklich mal ernsthaft durchchecken lassen. Das hat nichts mit Schwäche zeigen zu tun! pic.twitter.com/wAcgCwqXRc — Basti (@djcooky78) 10 июля 2019 г.

Как сообщал News.ru, это уже третий случай за последние три недели. Впервые Меркель начало трясти во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы из-за обезвоживания организма. Второй приступ произошёл через девять дней на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. Медики утверждают, что возможными причинами дрожи являются стресс, нервный срыв, панические атаки, мышечные напряжения и резкое повышение давления.