Канцлер ФРГ Ангела Меркель чувствует себя хорошо. Об этом заявила её однопартиец и председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
В интервью газете Bild она также рассказала, что здоровье канцлера стабильно.
Мы постоянно созванивались все эти дни, она чувствует себя хорошо, — отметила Крамп-Карренбауэр
По мнению политика, повышенное внимание к состоянию здоровья канцлера вызвано её важной ролью в международной политике.
За ней в особенной мере наблюдают, — уверена глава ХДС.
Ранее Меркель заверила, что не имеет серьёзных проблем со здоровьем. Об этом она заявила в Осаке, комментируя недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий.
Ангеле Меркель снова стало плохо на официальном мероприятии. Это произошло в берлинской резиденции президента ФРГ во время произнесения Франком-Вальтером Штайнмайером речи по поводу вступления в должность министра юстиции. Внезапно у канцлера началась заметная мелкая дрожь по всему телу, писал News.ru.