https://static.news.ru/photo/fd79532e-9d6f-11e9-b610-fa163e074e61_1024.jpg Ангела Меркель Фото: Salerno/Euc/Ropi/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель чувствует себя хорошо. Об этом заявила её однопартиец и председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

В интервью газете Bild она также рассказала, что здоровье канцлера стабильно.

Мы постоянно созванивались все эти дни, она чувствует себя хорошо, — отметила Крамп-Карренбауэр

По мнению политика, повышенное внимание к состоянию здоровья канцлера вызвано её важной ролью в международной политике.

За ней в особенной мере наблюдают, — уверена глава ХДС.

Ранее Меркель заверила, что не имеет серьёзных проблем со здоровьем. Об этом она заявила в Осаке, комментируя недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий.

Ангеле Меркель снова стало плохо на официальном мероприятии. Это произошло в берлинской резиденции президента ФРГ во время произнесения Франком-Вальтером Штайнмайером речи по поводу вступления в должность министра юстиции. Внезапно у канцлера началась заметная мелкая дрожь по всему телу, писал News.ru.