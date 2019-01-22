Макрон совершил «государственную измену»

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Какие последствия будет иметь Ахенский договор

В Ахене, древней столице империи Карла Великого, лидеры Франции и ФРГ подписали новый договор о сотрудничестве. Хотя стороны обещают «усилить сближение» во всех сферах и в ближайшее время скрепить новый документ совместными проектами. Его размытые формулировки, скорее, говорят о его формальном характере. Возможно, стремления Эммануэля Макрона создать на основе франко-германского союза «Единую Европу» разбиваются о немецкий прагматизм.

На смену Елисейскому договору

22 января Эммануэль Макрон и Ангела Меркель подписали в немецком Ахене договор об укреплении двустороннего сотрудничества между Францией и ФРГ, сообщает Deutsche Welle. Новый документ, отмечает издание, приходит на смену Елисейскому договору, подписанному в 1963 году. Стороны укрепили сотрудничество в основных сферах и обязались незамедлительно приступить к реализации условий документа. Так, ФРГ и Франция обязались в случае вооружённой агрессии оказывать друг другу любую, в том числе военную поддержку. Для координации действий в сфере обороны и безопасности в мирное и военное время Париж и Берлин создадут Германо-французский совет обороны и безопасности, в рамках которого будут регулярно проводиться встречи на высшем уровне. По словам Меркель, новый документ станет «основой сотрудничества между двумя странами». Макрон, в свою очередь, заявил о чрезвычайной важности добрососедских отношений между Германией и Францией и недопустимости нового конфликта.

German Chancellor Angela Merkel and French President Emmanuel Macron sign a friendship treaty on the 56th anniversary of the historic Élysée Treaty pic.twitter.com/QCOAuf3gvZ — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 22 января 2019 г.

Германия и Франция обязуются укреплять связи в сфере европейской внутренней политики, а также совместно бороться за принятие ФРГ в Совбез ООН в качестве постоянного члена. Также Ахенский договор предусматривает дальнейшее создание единого франко-германского экономического пространства через сокращение бюрократических барьеров, скоординированную политику в области охраны окружающей среды и климата, углубление двустороннего взаимодействия в сферах соцобеспечения и образования.

Идея о заключении нового двустороннего соглашения между Берлином и Парижем не нова. Стороны предлагали обновить Елисейский договор в течение последних десятилетий. В январе 2018 года Меркель и Макрон приняли совместную декларацию, в которой анонсировалось заключение нового германо-французского соглашения.

«Мы стремимся к более единой, эффективной, демократической Европе, которая самоутверждается в мире и отстаивает свои ценности», — говорилось в декларации.

Как отмечали News.ru эксперты, обновление Елисейского договора с политической точки зрения выгодно в первую очередь французской стороне. Это поможет Эммануэлю Макрону презентовать себя общественности в качестве успешного реформатора, подчеркнёт перед избирателями активность главы государства на европейском направлении. Для ФРГ главное здесь — найти компромисс в вопросах, касающихся в создании механизмов экономического выравнивания, поскольку именно Германия с её относительно большой прибылью от экспорта, является главной страной, выигрывающей от существования евро.

Формальное сближение

Сейчас основные трудности в интеграции двух ведущих европейских держав заключаются в том, что во Франции и в Германии по-разному оценивают собственные роли в мировой политике, отмечает британский журнал The Economist.

«Макрону не терпится защитить европейский суверенитет от всё более напористого Китая и ненадёжных Соединённых Штатов… В ФРГ, хотя и частично разделяют опасения Макрона, не склонны к резким решениям. Для многих немцев заключение нового соглашения вызывает подозрения. Они боятся платить за французскую недисциплинированность или инвестировать в военные авантюры Парижа», — указывается в материале.

В то же время, пишет The Economist, укрепление двусторонних связей между Парижем и Берлином продолжится, поскольку «во Франции не знают, к кому ещё обратиться за помощью, а у ФРГ после Brexit не остаётся других надёжных партнеров».

При этом Ахенский договор между странами-локомотивами Евросоюза подвергается активной критике другими государствами европейского интеграционного объединения, пишет британский таблоид Daily Express.

«В Европе опасаются, что таким образом Франция и Германия подомнут под себя всю реальную власть в Евросоюзе», — объясняет издание.

Кроме того, отмечает Daily Express, новый документ — это также попытка Меркель и Макрона совместными усилиями противостоять возможному усилению европейских правых партий на весенних выборах в Европарламент. Неслучайно новый договор подвергли резкой критики представители консервативно-популистской оппозиции.

«Макрон не может поддержать порядок в своей стране, где не утихают протесты „жёлтых жилетов“, а теперь этот президент-неудачник пытается навязать нам собственное видение будущего Германии», — цитирует издание сопредседателя правопопулистской фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Алексендера Гауланда.

Ахенский договор, по мнению Гауланда, установит «особые отношения» между Германией и Францией, что ещё больше отдалит немцев от других европейцев. В свою очередь, лидер французского «Национального фронта» Марин ле Пен полагает, что идя на чрезмерное сближение с Германией, Макрон подписал «акт, граничащий с государственной изменой». Укрепление сотрудничества в области образования, по мнению Ле Пен, приведёт к тому, что жителей приграничных регионов Франции (имеются в виду провинции Эльзас и Лотарингия, за которые ведущие европейские державы сражались на протяжении Первой и Второй мировых войн) будут принуждать к изучению немецкого языка.

Christophe Morin/imago stock&people/Global Look Press Марин ле Пен

Издание Politico отмечает неопределённый характер формулировок Ахенского договора: «Заявления в документе написаны настолько общими фразами, что выглядят просто бессмысленно». Новое двустороннее франко-германское соглашение, по мнению Politico, говорит о том, как мало на самом деле удалось продвинуться Макрону в начатом деле интеграции с Германией. «На все монументальные вопросы европейской интеграции последних лет, будь то еврозона или создание единой армии, ответ Германии был один и тот же: "Нет"», — резюмирует издание.

Национальная французская газета Libersation иронично заметила, что «франко-германская пара» регулярно вкладывает больше в демонстрацию деятельности, чем в конкретную разработку политики. Но сейчас издание убеждено, что подписание нового Елисейского договора в Аахене заставит замолчать даже злые языки.

В Германии, в целом, смотрят на новый договор более оптимистично, хотя тоже отмечают неопределённость его формулировок. Еженедельный журнал Der Spiegel назвал подписание соглашения в Ахене «хорошей новостью во времена Brexit и растущего национализма». Издание пишет о том, что парламентарии создали амбициозный проект, но при этом ему не хватает конкретики. Например, в договоре упоминается соблюдение высоких стандартов трудового законодательства, но не говорится о минимальной заработной плате. В интервью журналу немецкий политик Франциска Брантнер назвала Ахенский договор разочаровывающим.

«Много громких слов без конкретных целей и, прежде всего, без очерчивания германо-французских амбиций в Европе», — считает Брантнер.

Газета Sueddeutsche Zeitung в контексте подписания знакового документа обсудила вопрос дружбы между Германией и Францией с философом Вильгельмом Шмидтом. Собеседник издания заявил, что отношения между государствами портятся, когда дело доходит до смены власти и, когда увеличивается неравенство между ними. «Это две проблемы, с которыми сталкиваются франко-германские отношения. Германия стала более могущественной, поэтому могут возникнуть экономические разногласия».

Информационный портал телеканала Deutsche Welle так же подчёркивает экономическое превосходство Германии и называет её важнейшим торговым партнёром Франции. Но теперь странам надо будет выстраивать новые экономические отношения, которые сократят барьеры между ними.