Макрон совершил «государственную измену»

В Ахене, древней столице империи Карла Великого, лидеры Франции и ФРГ подписали новый договор о сотрудничестве. Хотя стороны обещают «усилить сближение» во всех сферах и в ближайшее время скрепить новый документ совместными проектами. Его размытые формулировки, скорее, говорят о его формальном характере. Возможно, стремления Эммануэля Макрона создать на основе франко-германского союза «Единую Европу» разбиваются о немецкий прагматизм.

22 января Эммануэль Макрон и Ангела Меркель подписали в немецком Ахене договор об укреплении двустороннего сотрудничества между Францией и ФРГ, сообщает Deutsche Welle. Новый документ, отмечает издание, приходит на смену Елисейскому договору, подписанному в 1963 году. Стороны укрепили сотрудничество в основных сферах и обязались незамедлительно приступить к реализации условий документа. Так, ФРГ и Франция обязались в случае вооружённой агрессии оказывать друг другу любую, в том числе военную поддержку. Для координации действий в сфере обороны и безопасности в мирное и военное время Париж и Берлин создадут Германо-французский совет обороны и безопасности, в рамках которого будут регулярно проводиться встречи на высшем уровне. По словам Меркель, новый документ станет «основой сотрудничества между двумя странами». Макрон, в свою очередь, заявил о чрезвычайной важности добрососедских отношений между Германией и Францией и недопустимости нового конфликта.

German Chancellor Angela Merkel and French President Emmanuel Macron sign a friendship treaty on the 56th anniversary of the historic Élysée Treaty pic.twitter.com/QCOAuf3gvZ