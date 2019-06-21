https://static.news.ru/photo/be6245d6-9457-11e9-a2a0-fa163e074e61_1024.jpg Илон Маск Фото: Albin Lohr-Jones/dpa/Global Look Press

Население Земли к 2050 году значительно сократится, а не вырастет, как считает ООН. Такое мнение выразил руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, сославшись на прогнозы норвежского учёного Йоргена Рандерса.

Настоящей проблемой станет старение и сокращение населения мира к 2050 году, а не перенаселение. Рандерс оценивает гораздо точнее, чем ООН, — написал Маск в Twitter .

Американский инженер и предприниматель сослался на книгу Рандерса «2052 год: глобальный прогноз на следующие сорок лет», в которой говорится, что ориентировочно с 2040 года человеческое население начнёт сокращаться.

Real issue will an aging & declining world population by 2050, *not* overpopulation. Randers estimate far more accurate than UN imo: https://t.co/cdHf62bxpb — Elon Musk (@elonmusk) 21 июня 2019 г.

Как писал News.ru, в обнародованном ранее докладе ООН говорится, что количество жителей Земли к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а Индия в скором времени обгонит по численности населения Китай.