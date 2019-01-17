Лингвист нашла ошибку в обращении Собчак к киевлянам

Лингвист, доктор филологических наук Людмила Зубова обнаружила ошибку в приветствии, которое телеведущая Ксения Собчак адресовала украинской столице. В своём Instagram знаменитость написала: «Ну привет, Кiев!».
По словам специалиста, такого написания названия города нет ни в одном языке. По-украински правильно писать «Київ», передаёт URA.RU.
Ранее News.ru сообщал, что телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак приехала в Киев. До этого у неё возникли сложности с властями Украины из-за Крыма.