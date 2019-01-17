Попавшая в базу «Миротворца» Собчак приехала в Киев

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Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак приехала в Киев. Ранее с властями Украины у неё возникли сложности из-за Крыма.

«Ну привет, Кiев», — говорится в сообщении Собчак в stories на её странице в Instagram.

Как писал News.ru, в марте 2018 года украинский сайт «Миротворец» добавил Ксению Собчак в свою базу данных. В обосновании сказано, что поводом стало нарушение украинских границ, а также манипулирование общественно-значимыми данными. Позднее телеведущая, участвовавшая тогда в выборах президента России, сообщила, что глава МИД Украины Павел Климкин обвинил её в «политической шизофрении». По мнению Собчак, киевские власти не позволили ей приехать в страну, хотя она называла себя единственным политиком из России, который поддержал национальный суверенитет Украины.

Ксения Собчак просила МИД Украины разрешить ей приехать в Крым, после чего Климкин заявил, что она собирается приехать туда, чтобы вести «нелегитимную кампанию нелегитимных выборов на оккупированной территории».