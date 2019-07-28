https://static.news.ru/photo/d8aeeacc-b10b-11e9-a89b-fa163e074e61_1024.jpg кадр из фильма "Оно" Фото: kinopoisk.ru

Пассажир в костюме клоуна спровоцировал массовую драку во время путешествия на британском круизном лайнере по фьордам Норвегии. В результате серьёзно пострадал один человек из персонала судна, пытавшийся разнять потасовку, и ещё несколько туристов.

Конфликту предшествовала 12-часовая «патриотическая» вечеринка с большим количеством алкоголя.

Britannia left Bergen at 1430 on Thursday, the violence occurred 12 hours later after a black-tie evening. It followed an afternoon of patriotic’ partying on deck, with large amounts of alcohol being consumed by many guests. pic.twitter.com/zQcEXGDJeg — Richard Gaisford (@richardgaisford) 27 июля 2019 г.

Под её конец один из пассажиров вышел в бар, переодевшись в паяца, и начал вести себя навязчиво. После словесной перепалки в ход пошли барная посуда и мебель. На стороне 43-летнего дебошира в бою с остальными пассажирами сражалась и его 41-летняя спутница.

Первым о произошедшем в своём Twitter рассказал ведущий утреннего ТВ-шоу Ричард Гайсфорд, который был среди отдыхающих.

“There was blood everywhere”. Violent late night brawl in the buffet onboard @pocruises Britannia left staff who intervened injured, as passengers used furniture and plates as weapons. Witnesses told me they were so frightened they had to hide, as family groups fought. — Richard Gaisford (@richardgaisford) 27 июля 2019 г.

Как сообщает газета The Guardian , пострадали шесть человек. Дебоширов взяли под стражу.

Расследования продолжаются. Два человека, 43-летний мужчина и 41-летняя женщина, оба из Чигвелла, Эссекс, были арестованы по подозрению в нападении и в настоящее время находятся под стражей в полиции, — приводит издание заявление полиции Хэмпшира.

Ранее News.ru писал об инциденте с арестом американского рэпера A$AP Rocky. Музыканта задержали в Стокгольме 3 июля после уличной потасовки. Вместе с ним в полицию были доставлены ещё три человека из его окружения. Их обвинили в «нападении разной степени тяжести». 25 июля прокуратура предъявила им обвинения. После чего президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован действиями премьер-министра Швеции Стефана Лёвена.

Американский лидер также призвал власти королевства к справедливому обращению с гражданами США. Глава Белого дома добавил, что смотрел видеозапись инцидента, на которой, по его мнению, видно, что A$AP Rocky сам подвергся нападению. На что шведское правительство заявило, что не может и не будет вмешиваться в ситуацию с арестом популярного рэпера.