https://static.news.ru/photo/d8aeeacc-b10b-11e9-a89b-fa163e074e61_1024.jpgкадр из фильма "Оно"Фото: kinopoisk.ru
Пассажир в костюме клоуна спровоцировал массовую драку во время путешествия на британском круизном лайнере по фьордам Норвегии. В результате серьёзно пострадал один человек из персонала судна, пытавшийся разнять потасовку, и ещё несколько туристов.
Конфликту предшествовала 12-часовая «патриотическая» вечеринка с большим количеством алкоголя.
Britannia left Bergen at 1430 on Thursday, the violence occurred 12 hours later after a black-tie evening. It followed an afternoon of patriotic’ partying on deck, with large amounts of alcohol being consumed by many guests. pic.twitter.com/zQcEXGDJeg
Под её конец один из пассажиров вышел в бар, переодевшись в паяца, и начал вести себя навязчиво. После словесной перепалки в ход пошли барная посуда и мебель. На стороне 43-летнего дебошира в бою с остальными пассажирами сражалась и его 41-летняя спутница.
Первым о произошедшем в своём Twitter рассказал ведущий утреннего ТВ-шоу Ричард Гайсфорд, который был среди отдыхающих.
“There was blood everywhere”. Violent late night brawl in the buffet onboard @pocruises Britannia left staff who intervened injured, as passengers used furniture and plates as weapons. Witnesses told me they were so frightened they had to hide, as family groups fought.
Как сообщает газета The Guardian, пострадали шесть человек. Дебоширов взяли под стражу.
Расследования продолжаются. Два человека, 43-летний мужчина и 41-летняя женщина, оба из Чигвелла, Эссекс, были арестованы по подозрению в нападении и в настоящее время находятся под стражей в полиции, — приводит издание заявление полиции Хэмпшира.
Ранее News.ru писал об инциденте с арестом американского рэпера A$AP Rocky. Музыканта задержали в Стокгольме 3 июля после уличной потасовки. Вместе с ним в полицию были доставлены ещё три человека из его окружения. Их обвинили в «нападении разной степени тяжести». 25 июля прокуратура предъявила им обвинения. После чего президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован действиями премьер-министра Швеции Стефана Лёвена.
Американский лидер также призвал власти королевства к справедливому обращению с гражданами США. Глава Белого дома добавил, что смотрел видеозапись инцидента, на которой, по его мнению, видно, что A$AP Rocky сам подвергся нападению. На что шведское правительство заявило, что не может и не будет вмешиваться в ситуацию с арестом популярного рэпера.