Конфликту предшествовала 12-часовая «патриотическая» вечеринка с большим количеством алкоголя.

Britannia left Bergen at 1430 on Thursday, the violence occurred 12 hours later after a black-tie evening. It followed an afternoon of patriotic’ partying on deck, with large amounts of alcohol being consumed by many guests. pic.twitter.com/zQcEXGDJeg

Под её конец один из пассажиров вышел в бар, переодевшись в паяца, и начал вести себя навязчиво. После словесной перепалки в ход пошли барная посуда и мебель. На стороне 43-летнего дебошира в бою с остальными пассажирами сражалась и его 41-летняя спутница.

Первым о произошедшем в своём Twitter рассказал ведущий утреннего ТВ-шоу Ричард Гайсфорд, который был среди отдыхающих.