https://static.news.ru/photo/53c3673c-afa5-11e9-90ef-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/asaprocky

Шведское правительство заявило, что не может и не будет вмешиваться в ситуацию с арестом рэпера A$AP Rocky в Стокгольме. Американского исполнителя задержали за драку, после чего президент США Дональд Трамп призвал руководство королевства повлиять на ситуацию.

Премьер-министр страны Стефан Лёвен в диалоге с Белым домом и непосредственно с президентом США ясно дал понять, что в Швеции все равны перед законом и правительство не может вмешиваться в судебный процесс, — говорится в сообщении, распространённом пресс-службой правительства.

Музыканта задержали в шведской столице 3 июля после уличной потасовки. Вместе с ним в полицию были доставлены ещё три человека из его окружения. Их обвинили в «нападении разной степени тяжести». 25 июля прокуратура предъявила им обвинения. После чего Трамп заявил, что разочарован действиями премьер-министра королевства Стефана Лёвена.

Американский лидер также призвал власти Швеции к справедливому обращению с гражданами США. Глава Белого дома добавил, что смотрел видеозапись инцидента, на которой, по его мнению, видно, что A$AP Rocky сам подвергся нападению, писал News.ru.