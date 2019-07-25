https://static.news.ru/photo/1d2233ce-af56-11e9-ac02-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Martin H. Simon/CNPAdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп после обвинений, выдвинутых в Стокгольме американскому рэперу A$AP Rocky, заявил, что разочарован действиями премьер-министра Швеции Стефана Лёвена.

Об этом Трамп написал в своём микроблоге в Twitter . Он также призвал власти Швеции к справедливому обращению с американцами. Глава Белого дома добавил, что смотрел видеозапись инцидента, на которой, по его мнению, видно, что A$AP Rocky сам подвергся нападению.

Как ранее писал News.ru, 25 июля прокуратура Швеции предъявила обвинения в нападении американскому рэперу, который был задержан после драки в Стокгольме в начале июля.

Знаменитый рэпер был задержан в Стокгольме 3 июля после уличной потасовки. Вместе с ним в полицию были доставлены ещё три человека из его окружения. Их обвинили в «нападении разной степени тяжести».