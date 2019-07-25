Президент США Дональд Трамп после обвинений, выдвинутых в Стокгольме американскому рэперу A$AP Rocky, заявил, что разочарован действиями премьер-министра Швеции Стефана Лёвена.
Об этом Трамп написал в своём микроблоге в
Как ранее писал News.ru, 25 июля прокуратура Швеции предъявила обвинения в нападении американскому рэперу, который был задержан после драки в Стокгольме в начале июля.
Знаменитый рэпер был задержан в Стокгольме 3 июля после уличной потасовки. Вместе с ним в полицию были доставлены ещё три человека из его окружения. Их обвинили в «нападении разной степени тяжести».