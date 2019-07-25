https://static.news.ru/photo/c56bb03e-aeb4-11e9-8e68-fa163e074e61_1024.jpg A$AP Rocky Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прокуратура Швеции предъявила обвинения в нападении американскому рэперу A$AP Rocky, который был задержан после драки в Стокгольме в начале июля. Об этом сообщает радиостанция Radio Sweden .

Прокурор Дэниел Сунесон заявил, что работа над этим делом будет продолжена вопреки заявлениям ответчиков о самообороне и провокациях.

Сунесон отмечает, что в его распоряжении есть видео инцидента и подтверждающие слова жертвы показания свидетелей.

Драка между Ракимом Майерсом (настоящее имя музыканта) и неизвестными произошла в начале июля. Кадры потасовки были опубликованы на сайте TMZ и в официальном аккаунте музыканта в Instagram. Рэпер утверждает, что не провоцировал конфликт, и заявляет о своей невиновности.

A$AP Rocky должен был выступить в Москве 10 июля. Его концерт перенесён на август.

При этом за рэпера готов поручиться президент США Дональд Трамп. Как ранее писал News.ru, он обсудил ситуацию с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.