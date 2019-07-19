Глава правительства Швеции Стефан Лёвен согласился обсудить с президентом США Дональдом Трампом ситуацию с арестом американского рэпера A$AP Rocky.
Премьер отметил, что понимает личную заинтересованность хозяина Белого дома в деле задержанных соотечественников и положительно оценивает предложение Трампа о телефонном разговоре на данную тему.
Лёвен также подчеркнул, что судебная система Швеции независима, кабмин королевства не будет пытаться повлиять на прокуроров и судей, сообщает агентство
Как ранее писал News.ru, A$AP Rocky задержали в Стокгольме в начале июля за драку. О содействии в его освобождении Трампа попросил другой известный рэпер — Канье Уэст.