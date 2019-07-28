Владимир Путин ответил на вопросы журналиста, ведущего телеканала Fox News Криса Уоллеса. Запись интервью состоялась 16 июля в Хельсинки (Финляндия) 2018 год Фото: Администрация Президента России/kremlin.ru

Номинантом на телевизионную премию «Эмми» стало интервью президента РФ Владимира Путина корреспонденту телеканала Fox News Крису Уоллерсу. Российский лидер беседовал с журналистом в 2018 году.

Материал поборется за победу в категории «Живое интервью», сообщает «Интерфакс».

Это первая номинация на «Эмми» в области новостей и документальных фильмов для Fox News. Среди претендентов на победу представлены ещё шесть интервью различных телеканалов.

Российский президент беседовал с американским журналистом в июле 2018 года в Хельсинки после завершения американо-российского саммита.

В 2018 году Путин дал ряд интервью западным СМИ. Одной из самых резонансных стала беседа с корреспондентом NBC Мегин Келли.

 

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