https://static.news.ru/photo/ffa53352-b6ab-11e9-95a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал состоявшиеся в Москве акции протеста.

По его словам, в российской столице прошёл ещё один день «жёсткого разгона мирных демонстраций».

Россия должна выполнить свои международные обязательства в области прав человека, прекратить неоправданное насилие в отношении ни в чём не повинных людей и освободить задержанных, — считает он.

Another day of brutal oppression of peaceful demonstration in #Moscow #Russia , the Russian Federation must observe its international human rights obligations, unjustified violence against innocent people must be stopped and those detained should be released https://t.co/ge0NEHutCf — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 3 августа 2019 г.

Своё мнение о происходящих в Москве событиях также высказала евродепутат Татьяна Жданок. По словам политика, она знает, что эти акции были несанкционированные, однако её московские коллеги сообщили, что это были обычные провокации против власти и политики президента РФ Владимира Путина, передают argumenti.ru .

Ранее News.ru писал, что в несогласованном митинге на Трубной площади, по данным МВД, приняли участие около полутора тысяч человек. Из них примерно 600 были задержаны, в том числе несколько десятков несовершеннолетних.