Европарламентарий назвал решение Трампа подарком Путину

Вывод войск Соединённых Штатов из Сирии — это подарок Кремлю на Рождество, считает глава либеральной фракции в Европарламенте Ги Верхофстадт. Владимир Путин, по его мнению, останется доволен итогами 2018 года.

Европа постоянно отвлекается из-за недальновидного выхода Англии из Европейского союза, отметил он. Также в ЕС отмечается большой подъём правых сил, который вдохновлён Москвой, написал он в своём Twitter.

Putin will be happy with 2018. Europe is endlessly distracted by a myopic Brexit & the rise of the populist hard right, encouraged by the Kremlin. Trump arrives with a Xmas present on Syria. Big challenges ahead for European nations in 2019!https://t.co/G5M9YAEzjf