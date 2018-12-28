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Эрдоган предложил Путину экстренный саммит по Сирии

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

в мире [ версия для печати ]

Новость о вступлении сирийских войск в курдский город Манбидж повергла в шоковое состояние президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Этот город, который находится в 85 км от Алеппо, контролировался Силами самообороны сирийских курдов (YPG), а Эрдоган, называющий YPG «террористами», планировал зачистить территорию.

После того как правительственные войска, вошедшие в Манбидж, подняли флаг Сирийской Арабской Республики, Эрдоган ограничился осторожным заявлением. По его словам, это «психологическая операция, а ситуация на самом деле до сих пор неопределенна». Он пообещал обсудить эту ситуацию с президентом РФ Владимиром Путиным. Эрдоган планирует провести переговоры по этому вопросу в Сочи или Москве. 

Генштаб Турции заявил, что сирийские курды не имеют права обращаться за помощью к правительственным войскам.

Жители Манбиджа встретили армию приветствием и поднятием сирийских флагов на балконах и крышах своих домов. Курды официально подтвердили установление контроля над городом подразделениями САА, информирует «Профиль».

Ранее News.ru писал, что сирийские курды попросили у Дамаска защиты от Турции. Предложение было выдвинуто в связи с готовящейся Турцией операцией на берегу Евфрата.


#сирия #владимирпутин #РЕДЖЕПТАЙИПЭРДОГАН
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