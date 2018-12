Эрдоган предложил Путину экстренный саммит по Сирии

Новость о вступлении сирийских войск в курдский город Манбидж повергла в шоковое состояние президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Этот город, который находится в 85 км от Алеппо, контролировался Силами самообороны сирийских курдов (YPG), а Эрдоган, называющий YPG «террористами», планировал зачистить территорию.

После того как правительственные войска, вошедшие в Манбидж, подняли флаг Сирийской Арабской Республики, Эрдоган ограничился осторожным заявлением. По его словам, это «психологическая операция, а ситуация на самом деле до сих пор неопределенна». Он пообещал обсудить эту ситуацию с президентом РФ Владимиром Путиным. Эрдоган планирует провести переговоры по этому вопросу в Сочи или Москве.

Генштаб Турции заявил, что сирийские курды не имеют права обращаться за помощью к правительственным войскам.

Жители Манбиджа встретили армию приветствием и поднятием сирийских флагов на балконах и крышах своих домов. Курды официально подтвердили установление контроля над городом подразделениями САА, информирует «Профиль».

Video shows Turkish commandos on the way to the #Syria|n border today to fight #YPG. pic.twitter.com/ZyyrY4Vegf