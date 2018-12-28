Эрдоган предложил Путину экстренный саммит по Сирии

https://news.ru/storage/news/9e220a03c22a7234fd7a58973700425a/00b4dcd6-e14c-4113-a469-3feba55eae23_850.jpg Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Новость о вступлении сирийских войск в курдский город Манбидж повергла в шоковое состояние президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Этот город, который находится в 85 км от Алеппо, контролировался Силами самообороны сирийских курдов (YPG), а Эрдоган, называющий YPG «террористами», планировал зачистить территорию.

После того как правительственные войска, вошедшие в Манбидж, подняли флаг Сирийской Арабской Республики, Эрдоган ограничился осторожным заявлением. По его словам, это «психологическая операция, а ситуация на самом деле до сих пор неопределенна». Он пообещал обсудить эту ситуацию с президентом РФ Владимиром Путиным. Эрдоган планирует провести переговоры по этому вопросу в Сочи или Москве.

Генштаб Турции заявил, что сирийские курды не имеют права обращаться за помощью к правительственным войскам.

Жители Манбиджа встретили армию приветствием и поднятием сирийских флагов на балконах и крышах своих домов. Курды официально подтвердили установление контроля над городом подразделениями САА, информирует «Профиль».

Video shows Turkish commandos on the way to the #Syria|n border today to fight #YPG. pic.twitter.com/ZyyrY4Vegf — WorldOnAlert (@worldonalert) 27 декабря 2018 г.

Ранее News.ru писал, что сирийские курды попросили у Дамаска защиты от Турции. Предложение было выдвинуто в связи с готовящейся Турцией операцией на берегу Евфрата.