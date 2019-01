Дональд Трамп объявил о начале вывода войск из Сирии

Американские войска сегодня начали покидать территорию Сирии. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своём микроблоге в Twitter.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone....