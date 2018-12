Бразилия отказалась звать Мадуро на инаугурацию

Будущий глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не приглашён на инаугурацию избранного президента Бразилии Жаира Болсонару. Это сделана в знак уважения к народу Венесуэлы.

Em respeito ao povo venezuelano, não convidamos Nicolás Maduro para a posse do PR Bolsonaro. Não há lugar para Maduro numa celebração da democracia e do triunfo da vontade popular brasileira. Todos os países do mundo devem deixar de apoiá-lo e unir-se para libertar a Venezuela.