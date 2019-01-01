Белому дому придётся отвечать перед госслужащими в суде

https://news.ru/storage/news/5ee516ff0ce5e51cb464b52381514b5b/df43f802-5880-45d1-bb7e-21d5aa4f0b6e_850.jpg Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федерация госслужащих США (AFGE) предъявила администрации президента Дональда Трампа иск в связи с приостановкой работы правительства. Часть сотрудников Госдепартамента, Минюста и ряда других ведомств вынуждены ходить на работу бесплатно.

К приостановке работы американского кабмина привело то, что Сенат так и не смог согласовать бюджет. В соответствии с законодательством страны, в таких случаях министерства должны отправлять большую часть своих сотрудников в отпуск. Однако на самом деле многие из них продолжают работать, ничего за это не получая, сообщает USA Today.

Наряду с этим перед самым Новым годом Трамп подписал указ, предусматривающий заморозку зарплат госслужащих, хотя ранее говорил об их постоянном росте, который прогнозировался и на 2019 год.

Камнем преткновения, не позволяющим утвердить бюджет, стали пять миллиардов долларов, которые необходимы администрации Трампа для строительства стены на границе с Мексикой. Против выделения этой суммы выступают демократы.

Ранее News.ru писал о том, что Трампу удалось добиться согласия на выделение указанной суммы от Палаты представителей. Президент поблагодарил республиканцев, обеспечивших одобрение проекта бюджета, и отметил, что дело теперь за Сенатом.