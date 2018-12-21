Трамп добился от Конгресса денег на пограничную стену

https://news.ru/storage/news/45750439b167fc6f51ba9155d1d081cf/1debae0d-66d6-4cc7-974d-e8d87f7c2655_850.jpg Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Палата представителей американского Конгресса согласилась выделить 5,7 миллиарда долларов на возведение стены на границе с Мексикой. Временный бюджет, предусматривающий данную статью расходов, одобрили 217 конгрессменов.

Против расходов на строительство заграждения высказались 185 членов Палаты представителей. Одобрение бюджета обеспечили республиканцы, тогда как демократы в большинстве своём высказывались против инициативы президента, сообщает издание USA Today.

После одобрения временного бюджета Трамп в своём Twitter поблагодарил республиканцев и написал, что гордится ими. Глава Белого дома добавил, что теперь дело за Сенатом.

Построить стену на мексиканской границе Трамп обещал ещё в ходе своей предвыборной кампании. По его словам, это защитит Штаты от потока нелегальных мигрантов. Ранее News.ru писал о том, что американский лидер отказался подписывать временный бюджет, если в нём не будет статьи о финансировании строительства.