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Трамп добился от Конгресса денег на пограничную стену

Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Палата представителей американского Конгресса согласилась выделить 5,7 миллиарда долларов на возведение стены на границе с Мексикой. Временный бюджет, предусматривающий данную статью расходов, одобрили 217 конгрессменов.

Против расходов на строительство заграждения высказались 185 членов Палаты представителей. Одобрение бюджета обеспечили республиканцы, тогда как демократы в большинстве своём высказывались против инициативы президента, сообщает издание USA Today.

После одобрения временного бюджета Трамп в своём Twitter поблагодарил республиканцев и написал, что гордится ими. Глава Белого дома добавил, что теперь дело за Сенатом.

Построить стену на мексиканской границе Трамп обещал ещё в ходе своей предвыборной кампании. По его словам, это защитит Штаты от потока нелегальных мигрантов. Ранее News.ru писал о том, что американский лидер отказался подписывать временный бюджет, если в нём не будет статьи о финансировании строительства. 


#дональдтрамп #сша #граница
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