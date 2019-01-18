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Асад назвал «опасным» создание ПЦУ

Press Office of Head of Crimea/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Российская делегация встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом. В ходе встречи политик выразил уверенность в том, что гражданское общество, основанное на «единстве ислама и христианства», позволит преодолеть последствия войны.

При этом Асад отметил, что политизированная борьба, которая ведётся на Украине против Украинской православной церкви, создаёт опасную ситуацию. По его мнению, действия Константинопольского патриарха привели к «расколу мирового православия», в результате которого появятся сотни разобщённых православных церквей.

В частности, считает политик, под угрозой находится целостность Антиохийской православной церкви в Сирии, сообщает ФАН.

Ранее News.ru писал, что прихожане Крестовоздвиженского храма в Черниговской области выгнали из храма чиновников, которые агитировали за переход в Православную церковь Украины (ПЦУ). Таким образом верующие пресекли попытки провести сбор сельской общины о переходе религиозной общины в другой патриархат.


#украина #башарасад #КРИТИКА #пцу
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