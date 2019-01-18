Асад назвал «опасным» создание ПЦУ

Российская делегация встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом. В ходе встречи политик выразил уверенность в том, что гражданское общество, основанное на «единстве ислама и христианства», позволит преодолеть последствия войны.
При этом Асад отметил, что политизированная борьба, которая ведётся на Украине против Украинской православной церкви, создаёт опасную ситуацию. По его мнению, действия Константинопольского патриарха привели к «расколу мирового православия», в результате которого появятся сотни разобщённых православных церквей.
В частности, считает политик, под угрозой находится целостность Антиохийской православной церкви в Сирии, сообщает ФАН.
Ранее News.ru писал, что прихожане Крестовоздвиженского храма в Черниговской области выгнали из храма чиновников, которые агитировали за переход в Православную церковь Украины (ПЦУ). Таким образом верующие пресекли попытки провести сбор сельской общины о переходе религиозной общины в другой патриархат.