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Прихожане украинского храма прогнали агитаторов за ПЦУ

Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Прихожане Крестовоздвиженского храма в Черниговской области выгнали из храма чиновников, которые агитировали за переход в Православную церковь Украины (ПЦУ). Таким образом верующие пресекли попытки провести сбор сельской общины о переходе религиозной общины в другой патриархат.

Такие вопросы должны решать сами верующие, а не сельские активисты, отметили в пресс-службе Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ).

«Агитаторы были вынуждены покинуть собрание ни с чем», — сказано в сообщении.

В пресс-службе заявили, что был учтён опыт соседнего поселения, где за день до этого на общем собрании «посторонние люди решали судьбу религиозной общины» и подделывали результаты общего голосования.

Как только чиновники заводили разговор о переходе в автокефальную церковь, их останавливали. Верующие заявили, что сами знают, как молиться Богу.

Ранее News.ru рассказал, что сообщения о силовом захвате храмов УПЦ всё чаще поступают из разных частей страны. Часто это представители радикальных группировок, которые при поддержке или молчаливом согласии местных властей или правоохранительных органов срезают замки на дверях церквей и обеспечивают туда доступ священникам ПЦУ.


#украина #церковныйраскол #храмы #церкви #Черниговскаяобласть
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