Украинские радикалы продолжают захват православных храмов

https://news.ru/storage/news/64fb404bf58e5ae68dd9d87c3fbbc6e5/1d2cfee4-0425-49a7-892e-568ce2776710_850.jpg Serg Glovny/Global Look Press

Радикальные сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей и невмешательстве полиции захватили несколько храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ). Силовые действия прошли в селе Оленевка Черниговской области и в селе Шандровец Львовской области.

Около полудня 16 января порядка полусотни молодых людей срезали болгаркой замки и проникли в Свято-Вознесенский храм в Оленевке.

«Всё это происходило при поддержке райгосадминистрации, которая накануне распространила ложную информацию относительно голосования о якобы переходе местной религиозной общины в ПЦУ», — сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

При этом активистов специально подвозили к храму на автобусах. При силовой поддержке десятков радикалов в здание церкви прошли священники ПЦУ.

Позднее, уже во второй половине дня, агрессивно настроенные активисты во главе с председателем Шандровецкого сельского совета ворвались в дом настоятеля храма в честь Святого Иоанна Крестителя. В этом случае радикалов тоже было около полусотни, и они также в конечном итоге решили срезать замки.

«Решение о переходе общины в новую церковную структуру было принято при отсутствии настоятеля храма и прихожан, поэтому является незаконным», — пояснили в УПЦ.

Там уточнили, что радикалы постоянно расписывают заборы храмов, находящихся в юрисдикции Московского патриархата, и ведут себя агрессивно по отношению к верующим, которые не хотят переходить в новую церковь.

Ранее, как сообщал News.ru, украинские радикалы захватили Свято-Михайловский храм в Волынской области и Свято-Николаевский храм в Житомирской области. В обоих случаях они бесцеремонно врывались в помещения церквей при поддержке либо молчаливом согласии местных властей.