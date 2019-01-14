Анкара: Белый дом совершает фатальную ошибку

https://news.ru/storage/news/6e9968febd1599785371d2f9d3b7672f/17a143f1-a4a0-4eb9-a3eb-f203d85840ba_850.jpg Kurdishstruggle/flickr.com

Анкара собирается продолжить борьбу с формированиями курдов на территории Сирии вопреки угрозам со стороны главы США Дональда Трампа, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Нет никакой разницы между „Исламским государством“ (запрещённая в РФ террористическая группировка), Рабочей партией Курдистана, „Силами народной самообороны“ и партией „Демократический союз“. Мы продолжим вести борьбу против них», — написал дипломат в своём Twitter.

Mr @realDonaldTrump It is a fatal mistake to equate Syrian Kurds with the PKK, which is on the US terrorists list, and its Syria branch PYD/YPG. Turkey fights against terrorists, not Kurds. We will protect Kurds and other Syrians against all terrorist threats. https://t.co/Yyzgyp9RQ4 — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 13 января 2019 г.

Политик считает «фатальной ошибкой» желание Белого дома приравнять сирийских курдов к радикальным организациям, основу которых составляют представители данной этнической группы. Турция намерена защищать от боевиков мирных граждан САР.

Ранее News.ru сообщал о возможной подготовке США к сухопутному вторжению в Иран. Президент Дональд Трамп и его соратники известны своей жёсткой позицией по отношению к «режиму аятолл». Последней каплей в чаше терпения американских властей стал инцидент, произошедший в начале сентября в Багдаде, когда американская дипломатическая миссия, находящаяся в так называемой зелёной зоне, подверглась миномётному обстрелу. За ударами по миссии Соединённых Штатов стояли проиранские боевики.