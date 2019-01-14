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Анкара: Белый дом совершает фатальную ошибку

Kurdishstruggle/flickr.com

в мире [ версия для печати ]

Анкара собирается продолжить борьбу с формированиями курдов на территории Сирии вопреки угрозам со стороны главы США Дональда Трампа, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Нет никакой разницы между „Исламским государством“ (запрещённая в РФ террористическая группировка), Рабочей партией Курдистана, „Силами народной самообороны“ и партией „Демократический союз“. Мы продолжим вести борьбу против них», — написал дипломат в своём Twitter.

Политик считает «фатальной ошибкой» желание Белого дома приравнять сирийских курдов к радикальным организациям, основу которых составляют представители данной этнической группы. Турция намерена защищать от боевиков мирных граждан САР.

Ранее News.ru сообщал о возможной подготовке США к сухопутному вторжению в Иран. Президент Дональд Трамп и его соратники известны своей жёсткой позицией по отношению к «режиму аятолл». Последней каплей в чаше терпения американских властей стал инцидент, произошедший в начале сентября в Багдаде, когда американская дипломатическая миссия, находящаяся в так называемой зелёной зоне, подверглась миномётному обстрелу. За ударами по миссии Соединённых Штатов стояли проиранские боевики.


#Трамп #сирия #турция
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