Анкара: Белый дом совершает фатальную ошибку

Анкара собирается продолжить борьбу с формированиями курдов на территории Сирии вопреки угрозам со стороны главы США Дональда Трампа, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Mr @realDonaldTrump It is a fatal mistake to equate Syrian Kurds with the PKK, which is on the US terrorists list, and its Syria branch PYD/YPG. Turkey fights against terrorists, not Kurds. We will protect Kurds and other Syrians against all terrorist threats. https://t.co/Yyzgyp9RQ4