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Активизация афганских боевиков напугала Туркменистан

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в мире [ версия для печати ]

Туркменистан повысил меры безопасности на афганской границе и начал учёт резервистов. Во все военкоматы даны указания проверять мужчин моложе 50 лет на предмет годности к военным действиям.

Причиной для этих действий стало обострение ситуации в приграничных провинциях Афганистана, частично или полностью контролируемыми боевиками различных группировок, в том числе запрещённого в России движения «Талибан». В столкновениях с ними погибли десятки афганских военнослужащих, сообщает «Независимая газета».

Под угрозой находится реализация транспортных проектов, в том числе уже запущенный Lapis Lazuli (Лазуритовый коридор) и строительство газопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ).

В приграничных с Туркменистаном провинциях находится до 20 тысяч воюющих с афганскими правительственными войсками и подразделениями западной коалиции боевиков.

Власти Туркменистана при этом обеспокоены низким уровнем боевой подготовки военнослужащих и резервистов.

«О мобилизации пока речи нет, но военные обеспокоены тем, что резервисты, да и срочники на службе очень плохо подготовлены к возможным боевым действиям», — цитирует «Радио Азатлык» источника в Минобороны Туркменистана.

Как писал News.ru, как минимум 13 военнослужащих и полицейских стали жертвами столкновений с боевиками «Талибана». Они произошли в начале января на северо-западе Афганистана в провинции Бадгис. Журналисты издания The National Interest назвали вывод войск из Афганистана, о котором заявил американский президент Дональд Трамп, поражением США в войне, которая длится уже 17 лет.


#туркменистан #афганистан
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