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США могут сократить присутствие в Афганистане

U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Белый дом рассматривает возможность существенного сокращения военного контингента США в Афганистане. Американская армия с 2001 года проводит в центральноазиатской стране самую длительную операцию в своей истории.

Сокращение может начаться через несколько недель, пишет Wall Street Journal со ссылкой на чиновников администрации США.

В Афганистане в настоящее время находятся более 14 тысяч американских военных. При прежнем президенте США Бараке Обаме ограниченный контингент составлял менее 10 тысяч.

Как писал News.ru, ранее США предложили запрещённой в России террористической группировке «Талибан» полугодовое перемирие. Кроме того, Вашингтон пообещал экстремистам возможность стать частью политической системы Афганистана. В сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что самую большую ошибку в истории страны совершил бывший глава Белого дома Джордж Буш-младший, когда отдал приказ ввести войска на Ближний Восток после теракта 11 сентября 2001 года. Трамп пояснил, что это обошлось США в $7 трлн, хотя до этого были обнародованы официальные данные Пентагона, согласно которым Вашингтон потратил на операции в Ираке, Афганистане и Сирии чуть более $1,5 трлн.


#сша #военные #афганистан
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