Вывод войск из Афганистана назвали поражением США в войне

Журналисты издания The National Interest назвали вывод войск из Афганистана, о котором заявил американский президент Дональд Трамп, поражением США в войне, которая длится уже 17 лет.
В статье говорится, что Трамп намерен вывести войска из Афганистана, стремясь положить конец этой «проигранной войне».
Автор материала подчёркивает, что Вашингтон не добился прогресса в «умиротворении» Афганистана, так как талибы в настоящее время контролируют 60% территории страны, что является максимальным показателем с 2002 года.
«Хвалёная новая стратегия администрации Трампа вызвала рост только в одном показателе: количестве бомб, сброшенных на Афганистан», — отмечает издание.
В случае ухода США за ними последуют и союзники Вашингтона по НАТО, большинство из которых и так не испытывали особого энтузиазма от участия в операции в Афганистане, оставив Кабул наедине с продолжающейся войной.
Ранее News.ru писал о том, что участники радикальной группировки «Талибан» (запрещена в России) захватила мирных афганцев в заложники. Инцидент произошёл на западе республики, в провинции Фарах. В руках боевиков оказались 12 человек. Ещё двоих они убили.