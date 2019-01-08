Вывод войск из Афганистана назвали поражением США в войне

https://news.ru/storage/news/387c2c6f74d32d00b48a1117db67b638/81a06211-af3e-4ea2-a78e-4b4c5aedaeda_850.jpg Rahmat Alizadah/Xinhua/Global Look Press

Журналисты издания The National Interest назвали вывод войск из Афганистана, о котором заявил американский президент Дональд Трамп, поражением США в войне, которая длится уже 17 лет.

В статье говорится, что Трамп намерен вывести войска из Афганистана, стремясь положить конец этой «проигранной войне».

Автор материала подчёркивает, что Вашингтон не добился прогресса в «умиротворении» Афганистана, так как талибы в настоящее время контролируют 60% территории страны, что является максимальным показателем с 2002 года.

«Хвалёная новая стратегия администрации Трампа вызвала рост только в одном показателе: количестве бомб, сброшенных на Афганистан», — отмечает издание.

В случае ухода США за ними последуют и союзники Вашингтона по НАТО, большинство из которых и так не испытывали особого энтузиазма от участия в операции в Афганистане, оставив Кабул наедине с продолжающейся войной.

Ранее News.ru писал о том, что участники радикальной группировки «Талибан» (запрещена в России) захватила мирных афганцев в заложники. Инцидент произошёл на западе республики, в провинции Фарах. В руках боевиков оказались 12 человек. Ещё двоих они убили.