Военные погибли в столкновениях с талибами в Афганистане

https://news.ru/storage/news/6c2a82134134d1217f8ec0204ca83063/3bd3e3f9-b309-4409-8adb-5ddecf313eb7_850.jpg Rahmat Alizadah/Xinhua/Global Look Press

Как минимум 13 военнослужащих и полицейских стали жертвами столкновений с боевиками радикальной группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России). Они произошли на северо-западе Афганистана в провинции Бадгис.

Боевики напали на правоохранителей и армейские посты, сообщает 1TV. В результате столкновений талибы также понесли потери, было ликвидировано 15 боевиков.

Ранее News.ru сообщал о том, что участники «Талибана» захватили мирных афганцев в заложники. Инцидент произошёл на западе республики в провинции Фарах. В руках боевиков оказались 12 человек, ещё двоих они убили.