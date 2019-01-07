USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,289 $   Brent57.41 $ Bitcoin4,068.04 $
МОСКВА-10°C10:38
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Военные погибли в столкновениях с талибами в Афганистане

Rahmat Alizadah/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Как минимум 13 военнослужащих и полицейских стали жертвами столкновений с боевиками радикальной группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России). Они произошли на северо-западе Афганистана в провинции Бадгис.

Боевики напали на правоохранителей и армейские посты, сообщает 1TV. В результате столкновений талибы также понесли потери, было ликвидировано 15 боевиков.

Ранее News.ru сообщал о том, что участники «Талибана» захватили мирных афганцев в заложники. Инцидент произошёл на западе республики в провинции Фарах. В руках боевиков оказались 12 человек, ещё двоих они убили.


#военные #смерть #афганистан
самое читаемое
общество
Квартиру с «утечкой газа» сдавали в Магнитогорске
общество
Собственник опроверг утечку газа в сдаваемой квартире

читайте также
в мире 14:18, 5 января 2019
Талибы снова бесчинствуют в Афганистане
Лента новостей
в мире 10:18
Исполняющий обязанности короля назначен в Малайзии
в мире 10:16
Полиция обыскала дом свидетеля по делу о кибератаке в ФРГ
технологии 10:15
Космические войска РФ нашли на орбите 700 новых объектов
в мире 10:01
Израиль атаковал сектор Газа из-за ракеты ХАМАС
происшествия 09:50
Альпинист погиб на Камчатке
Другие новости
в мире 10:18
Исполняющий обязанности короля назначен в Малайзии
в мире 10:16
Полиция обыскала дом свидетеля по делу о кибератаке в ФРГ
в мире 10:01
Израиль атаковал сектор Газа из-за ракеты ХАМАС
в мире 09:03
Переговоры США и Китая стартовали в Пекине
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top