Столицу американского кино накрыло волной бомжей

Центр Лос-Анджелеса стремительно деградирует, пишет New York Post. Район, некогда считавшийся торговым и культурным сердцем города, сегодня заполонили наркоманы и бездомные.

По данным исследовательской компании Avison Young, треть коммерческих площадей пустует, а количество закрытых заведений превысило сотню. После пандемии арендные ставки выросли, бизнес не выдерживает конкуренции с преступностью и потоком маргиналов.

Из центра ушли крупные сети — Macy’s впервые за 150 лет закрыла магазин, Starbucks свернул работу из-за угроз безопасности, помещения Adidas остаются заколоченными после разгрома. Многие здания с разбитыми окнами соседствуют с толпами бездомных, которые обосновались прямо на главных улицах города.

Местные предприниматели отмечают, что даже стойкие компании покидают район. Центр Лос-Анджелеса постепенно превращается в пустующую зону с наркопритонами, где жизнь бьет ключом только среди бездомных, сказано в статье.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении убрать бездомных с улиц Вашингтона. Он пообещал сделать столицу страны «более безопасной и красивой, чем она когда-либо была». Для бездомных планируется организовать отдельные места проживания за пределами города.

Позже Трамп сообщил, что после Вашингтона займется наведением порядка в других крупных городах страны, таких как Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес. По его словам, в этих мегаполисах ситуация требует срочных мер. Глава государства при этом не уточнил, какие именно действия собирается предпринять.