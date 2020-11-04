Журналисты рассказали об угощениях в Белом доме в ночь выборов

https://static.news.ru/photo/5bfc48d2-1eae-11eb-ac52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Williams - Funkystock/imageBROKER.com/Global Look Press

Гостей на приёме в Белом доме в ночь выборов угощали сосисками в тесте, нагетсами из куриного филе, картошкой фри и десертом.

Журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс поделилась фотографией, полученной от одного из гостей, на которой можно увидеть блюдо с сосисками в тесте. Каждая из них находилась под стеклянным колпаком.

Трамп неоднократно, в том числе на последних президентских дебатах, обвинял протестующих в использовании антиполицейского лозунга «Сосиски в тесте, поджарьте их, как бекон», — напомнила она.

Glassware covers the pigs in the blanket served at White House election night watch party.



Trump has repeatedly, including during final presidential debate,

accused protesters of using an anti-police chant, "Pigs in a blanket, fry em like bacon.â



(Photo courtesy a guest.) pic.twitter.com/VIqO77cmjD — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) November 4, 2020

В английском часто используется оскорбительное для сотрудников правоохранительных органов слово «pigs» (свиньи). Призыв «поджарить, как бекон» звучал на фоне поджогов полицейского участка в Миннеаполисе и автомобилей полиции в некоторых городах.

Журналист издания Daily Beast Асавин Сьюбсенг выложил снимок одной из гостий вечера, где на тарелке лежит мини-гамбургер, маленькое облитое шоколадом пирожное, закуска с красной рыбой, а также стоит стаканчик с эмблемой президента и картошкой фри.

What a meal tonight looks like at the trump WH watch party rn, sent along by trump legal adviser @JennaEllisEsq , who is at the party and says the mood from potus on down is great at the moment. Letâs see how that holds at the finish line... pic.twitter.com/lNh6369cJg — Asawin Suebsaeng (@swin24) November 4, 2020

Как сообщал NEWS.ru, действующий президент США Дональд Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов, в том числе в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Президент предложил остановить подсчёт голосов, чтобы не допустить махинаций со стороны демократов. Штаб Джо Байдена назвал это требование возмутительным.