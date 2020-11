Журналисты рассказали об угощениях в Белом доме в ночь выборов

Журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс поделилась фотографией, полученной от одного из гостей, на которой можно увидеть блюдо с сосисками в тесте. Каждая из них находилась под стеклянным колпаком.

Glassware covers the pigs in the blanket served at White House election night watch party. Trump has repeatedly, including during final presidential debate, accused protesters of using an anti-police chant, "Pigs in a blanket, fry em like bacon.” (Photo courtesy a guest.) pic.twitter.com/VIqO77cmjD

В английском часто используется оскорбительное для сотрудников правоохранительных органов слово «pigs» (свиньи). Призыв «поджарить, как бекон» звучал на фоне поджогов полицейского участка в Миннеаполисе и автомобилей полиции в некоторых городах.

Журналист издания Daily Beast Асавин Сьюбсенг выложил снимок одной из гостий вечера, где на тарелке лежит мини-гамбургер, маленькое облитое шоколадом пирожное, закуска с красной рыбой, а также стоит стаканчик с эмблемой президента и картошкой фри.