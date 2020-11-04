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Журналисты рассказали об угощениях в Белом доме в ночь выборов

17:51, 04 ноября 2020
Фото: Paul Williams - Funkystock/imageBROKER.com/Global Look Press

Гостей на приёме в Белом доме в ночь выборов угощали сосисками в тесте, нагетсами из куриного филе, картошкой фри и десертом.

Журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс поделилась фотографией, полученной от одного из гостей, на которой можно увидеть блюдо с сосисками в тесте. Каждая из них находилась под стеклянным колпаком.

Трамп неоднократно, в том числе на последних президентских дебатах, обвинял протестующих в использовании антиполицейского лозунга «Сосиски в тесте, поджарьте их, как бекон», — напомнила она.

В английском часто используется оскорбительное для сотрудников правоохранительных органов слово «pigs» (свиньи). Призыв «поджарить, как бекон» звучал на фоне поджогов полицейского участка в Миннеаполисе и автомобилей полиции в некоторых городах.

Журналист издания Daily Beast Асавин Сьюбсенг выложил снимок одной из гостий вечера, где на тарелке лежит мини-гамбургер, маленькое облитое шоколадом пирожное, закуска с красной рыбой, а также стоит стаканчик с эмблемой президента и картошкой фри.

Как сообщал NEWS.ru, действующий президент США Дональд Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов, в том числе в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Президент предложил остановить подсчёт голосов, чтобы не допустить махинаций со стороны демократов. Штаб Джо Байдена назвал это требование возмутительным.

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