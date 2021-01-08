Журналисты из США указали на признаки «предгитлеровской эпохи» в стране

https://static.news.ru/photo/79fd6dea-5296-11eb-b0ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Произошедшее в Вашингтоне может стать предвестником более «тёмных событий». Обстановка в США похожа на ситуацию в Веймарской республике. Такое мнение высказали американские журналисты.

США будут напоминать Римскую Республику времён упадка, в которой и Цицерон, и Клавдий содержали враждующие бандитские группировки, нападавшие друг на друга прямо на улице. Потом веймарская Германия всё это повторила от начала до конца, — пишет американский журналист в издании The National Interest.

Автор считает, что раньше люди с полярными взглядами могли как-то взаимодействовать в США, но после событий 2020 года эти нормы рухнули. Сейчас в Штатах существует два сценария развития: либо штурм Капитолия сторонниками действующего лидера страны Дональда Трампа будет последним подобным эпизодом насилия, либо политическое насилие станет нормой, а страна будет двигаться по пути Веймарской республики и в конечном итоге в США произойдёт делегитизация режима.

6 января Дональд Трамп выступил на митинге своих сторонников и призвал их идти в сторону Капитолия, где проходило заседание по утверждению итогов президентских выборов. Протестующие ворвались в здание Капитолия, где устроили беспорядки. В результате столкновений с полицией погибли четыре сторонника Трампа: одну безоружную женщину застрелили, одну затоптали, двое мужчин скончались от сердечного приступа и инсульта. Также умер один из полицейских, охранявших здание.

После произошедшего демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к насилию и заявили, что политика нужно отстранить от власти. Ему заблокировали доступ в Twitter, Instagram, Facebook, также в Twitter продолжают банить сторонников Трампа, которые высказываются на тему нелегитимных президентских выборов.

Как писал NEWS.ru, телеведущий Владимир Соловьёв считает, что блокировка страницы Трампа является нарушением прав американцев, а российский сенатор Алексей Пушков заявил, что такие действия социальной сети являются ещё одним символом оруэлловского мира в Штатах.