Журналиста в США застрелили на репортаже с места убийства

Фото: Maurice Ross/The Photo Access/Global Look Press

архивное фото

Американского журналиста застрелили во время репортажа с места убийства во Флориде, сообщает The Telegraph. Кроме того, погибла школьница, еще два человека пострадали. Серия нападений произошла 22 февраля.

Тележурналист и девятилетняя девочка были убиты и еще двое получили ранения в результате перестрелки за пределами Орландо, штат Флорида, в среду, недалеко от места убийства, которое произошло несколькими часами ранее, — говорится в сообщении.

По информации телеканала Fox 26, в Орландо было совершено убийство 20-летней девушки. На место случившегося выехали фотограф и репортер канала Spectrum News 13, которых позднее обстреляли: первый получил ранения, несовместимые с жизнью, второй был госпитализирован.

Спустя некоторое время преступник расстрелял в доме девятилетнюю девочку и ее маму. Школьница погибла в реанимации, мать сейчас в критическом состоянии.

В убийствах подозревают 19-летнего Кита Мелвина Мозеса. Его задержали. Мозес уже отвечал перед законом за вооруженное нападение и кражу со взломом в особо крупных размерах.

Ранее сообщалось, что как минимум 50 журналистов и иных сотрудников СМИ по всему миру в 2020 году лишились жизни насильственным путем в связи со своей профессиональной деятельностью. Такие данные приводила в отчете международная правозащитная организация «Репортеры без границ» (RSF).